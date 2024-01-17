Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в аэропорту Мюнхена. Он вез с собой часы стоимостью 20 тысяч евро

В аэропорту Мюнхена во время таможенного досмотра задержали актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, 76-летний актер планировал отправиться из Мюнхена в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

Во время таможенного досмотра у Шварценеггера нашли дорогие часы швейцарского люксового бренда Audemars Piguet. В публикации Bild говорится, что актер собирался продать часы на аукционе. Часы, как утверждает Bild, изготовлены на заказ специально для Шварценеггера. Их стоимость составляет 20 тысяч евро.

«Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт», — сказал Bild представитель мюнхенской таможни Томас Майстер.

По информации издания, Шварценеггер уже несколько часов находится в помещении таможенного контроля.