Йозефу Фритцлю, более 20 лет державшему в подвале и насиловавшему свою дочь, планируют смягчить наказание

Австриец Йозеф Фритцль, который 24 года держал в подвале и насиловал свою дочь Элизабет, может в ближайшее время выйти из тюрьмы, пишет BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Фритцль в 2009 году был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме особого режима. Однако в ближайшее время Фритцлю, которому по состоянию на начало 2024 года 88 лет, могу смягчить наказание.

По данным австрийской телекомпании ORF, врачи, проводившие психиатрическую экспертизу заключенного, пришли к выводу, что Фритцль, у которого была диагностирована деменция, больше не представляет опасности для общества.

Такое врачебное заключение, как отмечается, может позволить суду смягчить условия содержания заключенного. По законам Австрии, приговоренные к пожизненному заключению могут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после того, как провели в тюрьме 15 лет. Защита Фритцля может воспользоваться этим правом в 2024 году.

В случае Фритцля, считают австрийские эксперты в области права, речь может идти как о переводе в другое место отбытия наказания с менее строгим режимом, так и о формальном освобождении. Не исключено, что суд разрешит перевести осужденного в пансионат для пожилых людей, нуждающихся в уходе.

В 2022 году, напоминает BBC News, суд уже признал Фритцля «не представляющим угрозы» для общества и разрешил перевести его в обычную тюрьму. Однако суд высшей инстанции заблокировал это решение.

Йозеф Фритцль, живший в Амштеттене, был задержан в 2008 году после того, как выяснилось, что он 24 года держал в подвале и насиловал одну из своих дочерей — Элизабет, числившуюся пропавшей без вести с 1983 года.

Во время заключения Элизабет родила семерых детей. Трое детей оставались с матерью в подвале, один ребенок умер, а еще троих Фритцль забрал у Элизабет и воспитывал вместе со своей женой Розмари, объяснив ей, что их якобы подкинула их сбежавшая дочь. О том, что дочь и другие внуки много лет находятся в подвале ее дома, Розмари Фритцль, как выяснило следствие, не знала.

О происходившем стало известно, когда дочь Элизабет, жившая с матерью в подвале, тяжело заболела и Фритцль был вынужден обратиться к врачам.

На суде Фритцль объявил, что признает себя виновным и не намерен обжаловать приговор.

В 2017 году Йозеф Фритцль сменил фамилию на Майрхофф.