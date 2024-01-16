Самый высокооплачиваемый блогер ютьюба MrBeast впервые опубликовал видео в твиттере. Он отказывался делать это, пока монетизация «действительно не начнется»

Самый высокооплачиваемый ютьюб-блогер в мире MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) опубликовал первое видео в соцсети X (бывший твиттер), обратил внимание Business Insider. Ранее MrBeast отказывался выкладывать свой контент на этой платформе, объясняя, что монетизация не покроет его расходов.

В видео длительностью около 17 минут показано, как блогер покупает за один доллар остов ржавой машины и «сравнивает» ее с автомобилями стоимостью в несколько миллионов долларов. На ютьюб-канале MrBeast это видео было выложено около четырех месяцев назад.

«Мне любопытно, какой доход от рекламы принесет видео в X, поэтому я повторно загружаю его, чтобы проверить», — написал MrBeast в твите с роликом, пообещав поделиться информацией о рекламе на следующей неделе.

Как отмечает Business Insider, MrBeast и нынешний владелец X Илон Маск связаны давней дружбой и общаются в соцсетях. В декабре 2023 года один из пользователей предложил MrBeast, который выкладывает видео примерно раз в две недели, опубликовать новое не только на ютьюбе, но и в твиттере. Маск поддержал этот твит, написав под ним «Да».

«Мои видео стоят миллионы, и даже если они наберут миллиард просмотров в X, это не покроет и часть суммы. Я собираюсь протестировать это, как только монетизация действительно начнется», — ответил MrBeast.

Илон Маск купил социальную сеть X осенью 2022 года и с тех пор внес несколько изменений в ее политику, включая запуск программы распределения доходов от рекламы (дополнительно к монетизации). В июне 2023 года Маск заявил, что первый блок выплат составил пять миллионов долларов. Однако некоторые пользователи сообщали о крайне маленьких суммах, полученных по этой программе — например, блогер Ksi с почти девятью миллионами подписчиков рассказывал, что реклама в твиттере принесла ему чуть больше 1500 долларов.

MrBeast — один из самых популярных блогеров в мире: у его канала в ютьюбе 231 миллион подписчиков. В своих первых видео он считал по порядку от нуля до 100 тысяч, в последующих — 10 часов смотрел на танцующую собаку, устраивал конкурс с розыгрышем частного острова на Багамах и воссоздавал в реальной жизни испытания из сериала «Игра в кальмара» (это видео набрало более 550 миллионов просмотров). Вместе с этим блогер активно занимается благотворительностью, помогая бездомным, детским больницам и приютам для животных.

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