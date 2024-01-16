Samsung впервые с 2010 года перестал быть крупнейшим поставщиком телефонов. На первое место вышла Apple

По итогам 2023 года Apple стала крупнейшим поставщиком телефонов, обойдя Samsung. Это следует из данных исследовательской компании IDC.

Согласно ее предварительным подсчетам, в прошлом году Apple отгрузила 234,5 миллиона устройств, тогда как Samsung — 226,6 миллиона. В пятерку лидеров также вошли три китайские компании — Xiaomi (145,9 миллиона), Oppo (103,1) и Transsion (94,9 миллиона).

IDC отмечает, что последний раз Samsung не была лидером ежегодного рейтинга 13 лет назад — в 2010 году. Тогда южнокорейскую компанию обошла Nokia, которая за года поставила 453 миллиона устройств, а Samsung — 280,2 миллиона.

В 2022 году Samsung возглавляла рейтинг с показателем в 262,2 миллиона смартфонов, показатель Apple составил 226,3 миллиона.

Директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал отметила, что в тройке лидеров Apple — единственная компания, которая «ежегодно демонстрирует положительный рост». По ее мнению, это связано с растущей тенденцией к увеличению количества устройств премиум-класса, которые сейчас занимают более 20% рынка.

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