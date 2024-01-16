Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о передаче лекарств остающимся в плену заложникам

Израиль и ХАМАС при посредничестве МИД Катара и участии Франции договорились о передаче остающимся в плену у боевиков израильским заложникам необходимых лекарств, сообщает катарское ведомство.

В обмен на лекарства для заложников гражданскому населению в наиболее пострадавших районах сектора Газа будут доставлены гуманитарная помощь и медикаменты, говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД Катара доктор Маджед бен Мохаммед Аль-Ансари уточнил, что гуманитарная помощь 17 января будет отправлена двумя военными самолетами из Дохи в Египет, откуда ее перебросят в сектор Газа.

О достижении предварительной договоренности по передаче лекарств заложникам в пятницу, 12 января, сообщил офис премьера Израиля Биньямина Нетаниягу. Медикаменты должны быть переданы «в течение нескольких следующих дней», уточнили в офисе. Список лекарств составлялся членами семей заложников и их лечащими врачами. Доставить их должен Красный крест.

Над сделкой вместе с Катаром также работала Франция. Президент страны Эммануэль Макрон поручил МИД Франции составить список лекарств для 45 заложников. В субботу, 13 января, медикаменты отправили в Катар.

В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС заключили временное перемирие. Оно продлилось шесть полных дней, в течение которых боевики освободили 105 израильских заложников. За каждого из них Израиль выпустил из тюрем трех палестинцев. По последним данным, в плену у ХАМАС остаются еще более 130 израильтян, однако сколько из них погибли, неизвестно.

В воскресенье, 14 января, ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками, пообещав, что завтра сообщит об их судьбе. В опубликованном на следующий день видео были показаны тела двоих из них — Итая Свирски и Йосси Шараби. Во вторник семьи обоих заложников оповестили о гибели их близких, пишет израильская газета Yediot Ahronot. Их тела ХАМАС не вернул.

Читайте также

За каждого освобожденного заложника Израиль выпустил из тюрем трех палестинцев. Это 180 заключенных Среди них подростки и женщины, осужденные за нападения на полицейских

Читайте также

За каждого освобожденного заложника Израиль выпустил из тюрем трех палестинцев. Это 180 заключенных Среди них подростки и женщины, осужденные за нападения на полицейских