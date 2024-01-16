Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о передаче лекарств остающимся в плену заложникам
Израиль и ХАМАС при посредничестве МИД Катара и участии Франции договорились о передаче остающимся в плену у боевиков израильским заложникам необходимых лекарств, сообщает катарское ведомство.
В обмен на лекарства для заложников гражданскому населению в наиболее пострадавших районах сектора Газа будут доставлены гуманитарная помощь и медикаменты, говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД Катара доктор Маджед бен Мохаммед Аль-Ансари уточнил, что гуманитарная помощь 17 января будет отправлена двумя военными самолетами из Дохи в Египет, откуда ее перебросят в сектор Газа.
О достижении предварительной договоренности по передаче лекарств заложникам в пятницу, 12 января, сообщил офис премьера Израиля Биньямина Нетаниягу. Медикаменты должны быть переданы «в течение нескольких следующих дней», уточнили в офисе. Список лекарств составлялся членами семей заложников и их лечащими врачами. Доставить их должен Красный крест.
Над сделкой вместе с Катаром также работала Франция. Президент страны Эммануэль Макрон поручил МИД Франции составить список лекарств для 45 заложников. В субботу, 13 января, медикаменты отправили в Катар.
В ноябре 2023 года Израиль и ХАМАС заключили временное перемирие. Оно продлилось шесть полных дней, в течение которых боевики освободили 105 израильских заложников. За каждого из них Израиль выпустил из тюрем трех палестинцев. По последним данным, в плену у ХАМАС остаются еще более 130 израильтян, однако сколько из них погибли, неизвестно.
В воскресенье, 14 января, ХАМАС опубликовал видео с тремя израильскими заложниками, пообещав, что завтра сообщит об их судьбе. В опубликованном на следующий день видео были показаны тела двоих из них — Итая Свирски и Йосси Шараби. Во вторник семьи обоих заложников оповестили о гибели их близких, пишет израильская газета Yediot Ahronot. Их тела ХАМАС не вернул.