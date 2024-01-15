В Воркуте частично затопило шахту «Заполярная». Один человек погиб

В Воркуте из-за прорыва грунтовых вод частично затоплена шахта «Заполярная», принадлежащая «Воркутауголь».

В момент аварии, произошедшей на 600-метровой глубине, в шахте находились 60 горняков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике Коми.

Непосредственно на участке, где произошел прорыв грунтовых вод, находились три человека. Двое горняков получили травмы, один из них с переломами доставлен в больницу. Еще один горняк погиб, «его тело обнаружили горноспасатели», сообщили в региональном управлении МЧС.

«Угрозы остальным 57 горнякам шахты не было, их эвакуация не потребовалась и не проводилась», — заявили представители МЧС.

Последствия прорыва грунтовых вод и частичного затопления шахты устранены, сообщили в ГУ МЧС по республике Коми.

Шахта «Заполярная» работает с 1949 года. Запасов угля на ней, пишет ТАСС со ссылкой на экспертные оценки, хватит еще как минимум на 20-25 лет работы.

АО «Воркутауголь», которому принадлежит «Заполярная», является крупнейшим в России предприятием по добыче угля. В феврале 2016 году на принадлежащей этой компании шахте «Северная» произошел выброс метана, вызвавший два взрыва и обрушение породы. Погибли 36 человек, в том числе пятеро спасателей.