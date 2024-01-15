В Турции по обвинению в «разжигании вражды» задержан израильский футболист Сагив Йехезкель. На матче он выступил в поддержку Израиля

Израильский полузащитник турецкого футбольного клуба «Антальяспор» Сагив Йехезкель задержан по обвинению в «публичном разжигании вражды и ненависти». Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. По его словам, 28-летнего футболиста задержали «из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа».

14 января Сагив Йехезкель забил гол во время матча «Антальяспор» — «Трабзонспор», после чего показал на повязку на руке с надписью «100 дней. 7.10» и изображением звезды Давида (14 января исполнилось 100 дней с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года).

Сагив Йехезкель, 14 января 2023 года Depo Photos / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В полиции, как сообщает израильская газета «Едиот Ахронот», Йехезкель заявил, что не собирался никого провоцировать, а показал жест, поскольку выступает против войны.

После матча руководство клуба «Антальяспор» объявило, что исключило Йехезкеля из состава команды и решило расторгнуть с ним контракт. Как сообщает Hurriyet, в клубе обвинили спортсмена в том, что он «выступил против национальных ценностей» Турции.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет публично осудил действия Турции: «Это Турция 2024 года. Позор тебе, турецкое правительство».

Власти Израиля принимают меры, чтобы добиться освобождения Йехезкеля, сообщает The Times of Israel, не уточняя подробности.

Власти Турции после начала палестино-израилького конфликта осудили армию обороны Израиля из-за боевых действий в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильских военных в геноциде и пообещал добиться того, чтобы Израиль привлекли к ответственности в международных судах за действия в секторе Газа.