В России зафиксировали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью. С 2010 года этот показатель снижался

Росстат зафиксировал, что в 2022 году в России диагноз «алкогольная зависимость» поставили 54,2 тысячи пациентам, из них у 12,9 тысячи выявили «алкогольный психоз». Об этом говорится в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, до 2021 года в России в течение 10 лет снижалось число впервые выявленных людей с диагнозом «алкогольная зависимость» или «алкогольный психоз». По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение взяли 153,9 тысячи таких пациентов, в 2021 году — 53,3 тысячи человек. Данных за 2023 год в статистике Росстата нет.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

В Минздраве РФ говорили в 2022 году, что смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы снизилась более чем на 62%. При этом в период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше пить алкоголь, сообщили в сентябре 2022 года источники «Медузы», близкие к администрации президента РФ. Они отметили, что Владимира Путина тревожит состояние «некоторых людей из его ближнего круга».

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