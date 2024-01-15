В израильском городе Раанана ранены 19 человек. Преступник напал на людей с ножом, а потом угнал машину и врезался в пешеходов

В городе Раанана в центральной части Израиля в результате нападения с ножом на прохожих и наезда на пешеходов пострадали как минимум 19 человек, пишет Haaretz со ссылкой на представителей медицинских экстренных служб.

Один из очевидцев произошедшего сообщил, что вооруженный ножом преступник ранил трех человек, затем угнал автомобиль и совершил наезд на пешеходов.

Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила, что нападавший последовательно угнал три автомобиля. Нападавший — палестинец из Хеврона — задержан, полиция выясняет, были ли у него политические мотивы.

Армия обороны Израиля с 7 октября 2023 года проводит операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Она была начата после того, как террористы напали на Израиль, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240. ЦАХАЛ нанес массированные удары по сектору Газа, а затем израильские военные приступили к наземной операции.

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