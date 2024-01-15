Тихоокеанское государство Науру разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Теперь стран, признающих независимость острова, осталось двенадцать

Государство Науру, расположенное на одном из островов Тихого океана, разорвало дипломатические отношения с Тайванем.

Правительство Науру заявило, что «отныне признает Тайвань не как отдельную страну, а, скорее, как неотъемлемую часть территории Китая». Мотивов своих действий власти тихоокеанского государства не уточнили.

На Тайване действия Науру назвали «ответным ударом Китая против наших демократических выборов» и выразили уверенность, что в Науру пошли на такой шаг в обмен на финансовую помощь Пекина.

Науру не в первый раз прекращает дипломатические отношения с Тайванем. В 2002 году тихоокеанское государство уже становилось на сторону Китая, однако три года спустя вновь предпочло Пекину отношения с Тайбэем.

Науру является одной из немногих стран мира, признавших независимость Южной Осетии и Абхазии. Вскоре после объявления об этом Россия предоставила Науру финансовую помощь.

Власти КНР и власти Тайваня одновременно заявляют о своем суверенитете над всей китайской территорией (материковая часть + остров Тайвань); оба государства считают себя единственным «настоящим» Китаем. Это делает невозможным для какой-либо третьей страны одновременно устанавливать дипломатические отношения и с Пекином, и с Тайбэем. После действий Науру у Тайваня остались дипломатические отношения , а также с Ватиканом. Многие страны (в том числе США, Россия и государства ЕС) де-факто поддерживают отношения с Тайванем через экономические и культурные «представительства».

На Тайване 13 января прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который придерживается жесткой политики по отношению к КНР.

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