В Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга загорелся склад готовой продукции. Об этом сообщает МЧС России.

По данным регионального управления МЧС, пожар начался по Московском шоссе, 153. Там находится склад компании Wildberries.

В первом сообщении МЧС говорилось, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, однако уже через полчаса спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

В телеграм-канале Wildberries говорится, что люди с горящего склада были эвакуированы. «Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — заявили в компании.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что в качестве одной из предварительных версий пожара рассматривается поджог. Издание напоминает, что вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана — работника Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.