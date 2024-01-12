В посольство России в Афинах прислали конверт с порошком

В посольство России в Афинах прислали подозрительный конверт с неизвестным порошком, сообщил греческий телеканал ERT.

К зданию посольства, расположенному в районе Психико, приехали полицейские и представители экстренных служб. Также туда выехал специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Российские дипломаты информацию пока не комментировали.

Российские дипломатические представительства в разных странах в 2023 году как минимум дважды получали подозрительные посылки. В январе полицию Латвии вызвали в посольство РФ в Риге из-за посылки с неизвестным веществом, в феврале власти Румынии заявили, что изъяли для проверки подозрительный конверт, поступивший в посольство РФ в Бухаресте.