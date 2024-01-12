Умер основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

В Лондоне после продолжительной болезни в возрасте 78 лет умер искусствовед и культуролог, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн.

«Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь», — говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале Московской биеннале.

Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства.

Иосиф Бакштейн родился в Москве в 1945 году. Он получил образование в сфере электронного машиностроения, защитил кандидатскую диссертацию по философии. В советское время работал в различных НИИ, затем в качестве куратора стал организовывать в Москве выставки неформального искусства, в частности Клуба авангардистов, а также выставки российских художников-концептуалистов за рубежом.

С 1991 года Бакштейн был директором Института проблем современного искусства и ведущим научным сотрудником Российского института культурологии. В 2005 году стал куратором первой Московской биеннале современного искусства. До мая 2016 года оставался комиссаром Московской биеннале.