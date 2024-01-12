Саратовское издание «Взгляд-инфо» сообщило, что местным чиновникам запретили приходить в шубах на встречи с жителями. Власти все отрицают

В Саратовской области чиновникам «настоятельно рекомендовали» не носить шубы и одежду из дорогой натуральной кожи на мероприятиях, которые будут освещать СМИ. Об этом местному агентству «Взгляд-инфо» сообщили источники в аппарате губернатора Романа Бусаргина.

Чиновникам в том числе запретили приходить в шубах на встречи с жителями региона, рассказали собеседники издания. «Лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту, сдержанность. В тренде — неказистые куртки, утепленные кепки (в использовании этого аксессуара приоритет отдан Роману Викторовичу), вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды. Все это покажет единство с народом или хотя бы близость к нему», — заявил один из источников «Взгляд-инфо».

По словам источников, саратовские чиновники отнеслись к запрету «с пониманием». «Легкое раздражение вызвала лишь необходимость „дополнительных трат на покупку вещей для „народного“ спецгардероба“», — пишет «Взгляд-инфо».

В пресс-службе губернатора региона заявили РБК, что чиновникам не запрещали появляться в шубах на встречах с жителями. «Запрета не было и нет, ни официального, ни негласного. Государственные служащие должны придерживаться делового стиля одежды, как и всегда это было», — сообщили представители главы Саратовской области.