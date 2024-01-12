МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, уехавшего воевать за Украину

МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, следует из карточки в базе ведомства, на которую обратила внимание «Медиазона».

Статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Волобуев, в карточке не указана. Публичной информации о возбуждении уголовного дела против Волобуева не было.

Волобуев занимал пост вице-президента Газпромбанка до марта 2022 года, но после начала российского вторжения в Украину уехал из России и рассказал, что планирует вступить в киевскую территориальную оборону. На тот момент он не знал, возбуждено ли против него какое-либо уголовное дело.

В августе 2023 года Волобуев в своих соцсетях рассказал, что получил награду ВСУ «Золотой крест». В разговоре с эстонским изданием Postimees он сказал, что награда была вручена «за успешное выполнение боевых задач», не уточнив других подробностей. В ноябре Волобуев показал свое украинское удостоверение участника боевых действий.

В конце декабря 2023 года Волобуев в одном из своих постов опубликовал фото с бойцами III Интернационального легиона обороны Украины и написал, что служит в этом подразделении «почти год». В составе этого легиона, который был создан по просьбе президента Украины Владимира Зеленского после начала российского вторжения, воюют граждане многих стран.

В октябре 2023 года Минюст России внес Волобуева в реестр «иноагентов».

Кто такой Игорь Волобуев

«Я хочу отмыться от своего российского прошлого» Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину, чтобы вступить в территориальную оборону. Вот его история

Кто такой Игорь Волобуев

«Я хочу отмыться от своего российского прошлого» Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину, чтобы вступить в территориальную оборону. Вот его история