В Украине погиб пастух из Волгоградской области, осужденный на 21 год за убийство трех человек. Он ушел воевать из колонии. Путин его помиловал

Президент России Владимир Путин помиловал за участие в войне в Украине пастуха из Волгоградской области Дениса Зубова, осужденного на 21 год колонии строгого режима по делу об убийстве троих человек. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на сестру Зубова Татьяну.

Родственница 41-летнего бывшего заключенного рассказала, что его завербовали на фронт из колонии, он погиб в Украине. «Мне сказали, что он самостоятельно пошел оттудова. Обстоятельства вообще не знаем. Как мне военный куратор сказал, он самостоятельно пошел на контракт. К ним приходили в эти, как их называют, камеры», — сообщила Татьяна.

Могилу Зубова на одном из волгоградских кладбищ обнаружили активисты проекта «Дозор», которые помогают «Медиазоне» и «Би-би-си» вести поименный список погибших на войне с Украиной российских военных.

Как и где погиб Зубов, неизвестно. На надгробии указывается, что он был убит 20 апреля 2023 года. «Медиазона» предположила, что бывший заключенный мог погибнуть под Бахмутом, как и многие другие завербованные из российских колоний в ЧВК Вагнера. Свидетельство о смерти было оформлено после опознания тела Зубова в конце июля, следует из реестра наследственных дел.

В марте 2017 года Волгоградский областной суд приговорил Зубова к 21 году колонии строгого режима по делу об убийстве троих человек в 2013-2014 годах. Как сообщали местные СМИ, Зубова обвинили в убийстве бывшей подруги, с которой он работал на ферме, ее любовника и пенсионерки, которую пастух случайно встретил в автобусе. При этом Зубов отрезал части тел убитого мужчины и пенсионерки, чтобы, как он заявил на допросах, выдать себя за маньяка и сбить с толку следствие.

После третьего убийства Зубов на полтора года уехал в Саратовскую область, но был задержан после возвращения домой. Сначала он дал признательные показания, а в суде отрицал вину. Его причастность к убийствам подтвердила генетическая экспертиза.

Присяжные признали Зубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Его осудили по статьям об убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (пункты «а», «з» части 2 статьи 105 УК) и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (пункт «в» части 4 статьи 162 УК). Судебная экспертиза признала Зубова вменяемым.

Заключенных из российских колоний активно вербовала на войну ЧВК Вагнера, а затем — Минобороны РФ. Согласившимся стать наемниками обещали помилование. Их освобождают от наказания указом президента России. В Кремле, комментируя помилования бывших заключенных, в том числе фигурантов резонансных уголовных дел, заявили, что они «искупают кровью» свои преступления.

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