На лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова завели дело об «оправдании терроризма»

В отношении лидера Сергея Удальцова возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что послужило поводом для дела, собеседник агентства не уточнил. Информацию о возбуждении дела ТАСС подтвердила адвокат активиста Виолетта Волкова. Она также сообщила, что в квартире Удальцова прошел обыск.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Удальцова утром 11 января увезли на допрос в Следственный комитет. По данным канала, дело против активиста возбудили из-за поста в его телеграм-канале.

Сам Удальцов утром написал, что к нему в дверь ломятся люди, называющие себя сотрудниками полиции. С тех пор в канале активиста не появлялось новых постов.

В 2014 году Сергей Удальцов был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о «беспорядках» на Болотной площади 6 мая 2012 года. Удальцов вышел на свободу летом 2017 года. Тогда же он заявил, что поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также аннексию Крыма.

После начала вторжения российских войск в Украину Удальцов занял провоенную позицию. В ноябре он сообщил, что бывший офицер ФСБ (Гиркин) будет участвовать в «праймериз по выборам единого кандидата на президентских выборах от левых и патриотических сил».

В декабре 2023 года Удальцова задержали после акции на Красной площади, посвященной дню рождения Иосифа Сталина. На активиста составили протокол о нарушении правил проведения митинга, после чего ему назначили 40 часов обязательных работ.

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