Комиссия по ценным бумагам США одобрила запуск биржевых фондов, инвестирующих в биткоин
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин, сообщает Bloomberg.
Агентство называет решение комиссии «знаковым событием» для индустрии объемом в 1,7 триллиона долларов, поскольку появление биткоин-ETF предоставит простым инвесторам доступ к криптовалютному рынку.
Согласно документу, опубликованному SEC, регулятор одобрил запуск 11 биткоин-ETF. Акции фондов будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, бирже Nasdaq, а также на Чикагской бирже опционов.
Как напоминает Bloomberg, комиссия более десяти лет не давала одобрения на запуск биткон-ETF. Решение в пользу открытия таких фондов было принято спустя несколько месяцев после того, как суд признал необоснованным отказ регулятора на заявку компании Grayscale по преобразованию ее существующего биткоин-траста в биржевый фонд.
Председатель SEC Гэри Генслер в публичном заявлении отметил, что именно победа Grayscale в суде повлияла на соответствующее решение регулятора. При этом он добавил, что SEC по-прежнему «не одобряет и не поддерживает сам биткоин», а инвесторы, по его мнению, должны с осторожностью относиться к «многочисленным рискам, связанным с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте».
Накануне в аккаунте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Х (ранее Твиттер) вышел пост о том, что регулятор одобрил запуск биткоин-ETF. Вскоре после этого глава SEC Гэри Генслер сообщил, что решение по поводу ETF еще не принято, а аккаунт был взломан. Позднее информацию о взломе аккаунта SEC подтвердили в самой соцсети.
После публикации поста биткоин начал быстро дорожать, однако после сообщения о взломе цена резко обвалилась, пишет РБК. В свою очередь Reuters отмечает, что сейчас SEC совместно с американскими правоохранительными органами, в том числе ФБР, проводит расследование произошедшего.