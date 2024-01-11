Финские музыканты потребовали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024» из-за войны в секторе Газа

Более 1400 музыкантов из Финляндии подписали петицию с требованием к национальной телерадиокомпании Yle оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы тот запретил Израилю участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» 2024 года.

В случае, если EBU разрешит Израилю принять участие, авторы петиции требуют от Yle бойкотировать конкурс и не отправлять финского представителя на «Евровидение».

«Нашим ценностям не соответствует то, что стране, которая совершает военные преступления и продолжает военную оккупацию, предоставляется публичная сцена для полирования своего имиджа во имя музыки», — говорится в петиции.

Ее авторы отмечают, что Yle была одной из первых, кто потребовал отстранить Россию от участия в «Евровидении» 2022 года из-за войны в Украине, и пишут, что ожидают от телерадиокомпании «такой же активной защиты ценностей и сейчас».

В конце декабря глава креативного контента и медиа Yle говорил, отвечая на вопросы о критике Израиля, что это «не та ситуация», как в Украине. «К сожалению, этот конфликт между Израилем и палестинцами очень длительный. Как бы ужасно это ни было, это не ситуация межгосударственной агрессивной войны как между Россией и Украиной», — сказал он.

Глава отдела коммуникаций Yle Йере Нурминен сказал изданию Hufvudstadsbladet, что компания следит за ситуацией и ведет переговоры с EBU. Yle также планирует встретиться с авторами петиции.

68-й конкурс «Евровидение-2024» пройдет в шведском Мальме с 7 по 11 мая (в прошлом году первое место заняла участница из Швеции). Участник от Израиля будет избран в ходе реалити-шоу «Ха-Кохав ха-ба».

В начале декабря 2023 года на фоне критики ряда стран EBU опубликовал заявление, в котором сообщил, что «в настоящее время» у него нет планов отстранять Израиль от «Евровидения». «Это конкурс для вещателей, а не для правительств, и израильский общественный вещатель участвует в конкурсе уже 50 лет», — говорилось в заявлении.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, организаторы отстранили Россию от участия в «Евровидении», пояснив, что оно нанесло бы конкурсу «репутационный ущерб». Также участия в конкурсе не принимала Беларусь.