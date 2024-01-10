В Варшаве в президентском дворце задержали бывшего главу МВД Польши и его заместителя

Полиция Польши задержала бывшего министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, сообщает RMF24.

Это произошло вечером 9 января в президентском дворце в Варшаве, куда политики прибыли на церемонию назначения советников президента по приглашению польского лидера Анджея Дуды.

Самого президента в момент задержания в резиденции не было, он отлучился в Бельведерский дворец на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и собирался переговорить с политиками после этого.

В полиции подчеркнули, что Каминьского и Вонсика задержали в соответствии с постановлением суда, вынесенным 8 января. Политики были удивлены, но сопротивления не оказывали.

В канцелярии президента Польши отметили, что задержание гостей президента оскорбило достоинство польского государства.

После задержания политиков около президентского дворца прошла акция протеста, на которой собрались около 300 человек.

В 2015 году суд Варшавы приговорил Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий в рамках так называемого «земельного дела» 2007 года. Тогда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро Польши, пытаясь доказать причастность чиновников правительства к даче взяток за помощь в операциях с земельными участками. В том же году президент Польши Анджей Дуда помиловал Каминьского и Вонсика. Однако в 2023 году Верховный суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. В конце декабря суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы. Их также лишили мандатов сейма Польши от партии «Право и справедливость».