В Сомали повстанцы захватили вертолет ООН с экипажем и пассажирами

В Сомали члены исламистской группировки «Аш-Шабаб» захватили вертолет Организации Объединенных Наций, на борту которого находились несколько иностранцев. Об этом Reuters сообщил местный военный чиновник. Министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан подтвердил BBC News захват вертолета.

Вертолет ООН вылетел из города Беледуэйне в центральной части Сомали и направлялся в город Висил, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения правительственных сил и отрядов «Аш-Шабаб». Вскоре после взлета воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за неполадки в районе, который контролирует группировка.

Вертолет перевозил медикаменты и должен был забрать раненых солдат из Галмудуг. На его борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев, говорится в публикации Reuters.

Источник агентства в ООН сообщил, что вертолет принадлежал миссии организации по содействию Сомали, членами его экипажа были пять иностранцев. Еще два источника Reuters в ООН заявили, что всего на борту находились девять пассажиров. BBC News пишет, что в вертолете было восемь человек: члены экипажа и пассажиры. Их судьба неизвестна.

В ООН пока не комментировали сообщения о захвате вертолета.

Исламистская группировка «Аль-Шабааб» («Харакат аш-Шабаб») контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали, но действует и против соседних стран, в том числе Кении.

С 2007-го по 2012 боевики «Аль-Шабааб» совершили более 500 терактов. В 2012 году группировка примкнула к «Аль-Каеде». В декабре 2015 года около 200 боевиков присягнули на верность « ».

Боевики «Аль-Шабааб» нередко нападают на отели, где останавливаются иностранцы, в том числе представители международных организаций.

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