Умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

В Москве в возрасте 92 лет умер бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай. Как сообщает пресс-служба суда, Баглай умер после продолжительной болезни.

«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель», — говорится в сообщении КС.

Марат Баглай родился в Баку 13 марта 1931 года. Окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. Баглай работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, был профессором кафедры конституционного права МГИМО и почетным доктором ряда университетов.

В 1993 году Баглай принимал участие в работе Конституционного Совещания, а спустя два года стал судьей Конституционного суда. Он был председателем суда в 1997 — 2003 годах. На этом посту его сменил Валерий Зорькин. Баглай был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы народов, медалями.