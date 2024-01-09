В аэропорту Праги по ордеру РФ задержали россиянина Евгения Герасименко

Полиция Праги задержала в аэропорту имени Вацлава Гавела гражданина России Евгения Герасименко, на которого власти РФ выдали международный ордер на арест, сообщила чешская газета Denik N со ссылкой на полицию.

Герасименко задержали днем 7 января, когда он летел из Риги через Прагу в Париж. Он собирался просить политическое убежище во Франции, утверждая, что в России его преследуют из-за антивоенной позиции и участия в акциях протеста. Как отмечает издание, в Латвии россиянина не стали задерживать.

Россия выдала ордер на арест Герасименко в 2023 году по уголовному делу о неких финансовых преступлениях. Источники Denik N, общавшиеся с задержанным, заявили, что возбужденное дело — политическое, а выдвинутые обвинения — попытка вернуть Герасименко в Россию.

В январе-ноябре 2023 года, по данным Генпрокуратуры РФ, компетентные органы иностранных государств отказались удовлетворить 101 запрос России об экстрадиции граждан для уголовного преследования или исполнения приговоров. В 36 случаях, утверждают в российском ведомстве, в экстрадиции отказывали «по политическим мотивам», так поступили Австрия, Германия, Чехия, Польша, Италия, Кипр, Болгария, Словения, Албания, Румыния, Швейцария и Швеция.

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