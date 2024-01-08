В массовую аварию под Великим Новгородом попали более 50 машин. Погибли четыре человека

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области, заявил губернатор региона Андрей Никитин. В результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла днем 8 января на 526-м километре скоростной платной автомобильной дороги «Нева». Что стало причиной ДТП, пока не сообщается. На фото с места происшествия видно, что трасса занесена снегом. По данным Mash, видимость на дороге также осложняла метель.

Телеграм-канал пишет, что следователи организовали проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за уборки снега на дороге.

Движение в сторону Москвы перекрыто. На трассе образовались пробки. Объезд организован на 545-м километре с выездом на трассу М-10 «Россия». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.