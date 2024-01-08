В Ливане в результате удара Израиля убит командир подразделения «Хизбаллы»

На юге Ливана в результате авиаудара Израиля погиб высокопоставленный командир подразделения группировки «Хизбалла» Виссам аль-Тавил, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники. В группировке подтвердили его гибель.

Виссам аль-Тавил был заместителем главы одного из подразделений сил «Радван». По данным источников AFP, он «играл ведущую роль в управлении операциями „Хизбаллы“ на юге».

Собеседники Reuters рассказали, что командир и еще один боевик ливанской группировки погибли, когда их автомобиль был подбит во время атаки беспилотника в деревне Мадждаль-Сельм.

Убийство аль-Тавила усиливает опасения, что война в секторе Газа может распространиться на весь Ближний Восток, заявили источники агентств.

7 октября 2023 года террористы палестинского движения ХАМАС напали на Израиль, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240. Армия обороны Израиля в ответ на атаку начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию.

«Хизбалла» выступила в поддержку ХАМАС и начала наносить удары по Израилю. Израильские военные сообщали об ответных ударах по южным территориям Ливана.

По данным Reuters, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в результате израильских бомбардировок на юге Ливана погибли более 130 боевиков «Хизбаллы», еще 19 были убиты в Сирии. Лидер ливанского движения Хасан Насралла предостерег Израиль от развязывания полномасштабной войны с Ливаном.

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