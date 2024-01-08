Умер немецкий футболист Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

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Беккенбауэру было 78 лет.

Беккенбаэур считается одним из лучших защитников в истории футбола. Он единственный игрок этой позиции, который дважды получал «Золотой мяч» — в 1974 и 1976 годах.

Основную часть карьеры Беккенбауэр провел в «Баварии». С этим клубом он выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, а также Кубок кубков и Межконтинентальный кубок. Также Беккенбауэр был трехкратным чемпионом США в составе «Космоса» и чемпионом ФРГ в составе «Гамбурга».

Со сборной ФРГ Беккенбауэр выиграл чемпионат мира 1974 года и чемпионат Европы 1972-го. В 1990 году он победил на ЧМ со сборной объединенной Германии в качестве тренера — став, таким образом, человеком в мире, которому удалось выиграть турнир и как игроку и как тренеру.