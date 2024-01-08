Глава волгоградского МЧС пожелал «заболеть онкологией» семье сотрудника, который написал на него жалобу

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин во время совещания с подчиненными пожелал, чтобы семья сотрудника, который пожаловался на него в прокуратуру, «заболела онкологией». Видео с высказываниями Любавина опубликовали местные издания «Волгоград онлайн» и «Блокнот Волгоград».

«Писали, что банк „Открытие“ я лоббировал. Прокуратура проводила проверку. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и все остальное… Кто это писал, во-первых, я еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, вот, ну, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — говорит на записи начальник регионального управления МЧС.

Как утверждают журналисты «Волгоград онлайн», запись в редакцию прислал анонимный читатель, который представился сотрудником МЧС. Когда ролик был записан, точно неизвестно.

Источник издания в МЧС утверждает, что запись была сделана «давно», а Любавин и его подчиненные писали друг на друга жалобы руководству МЧС. По данным «Волгоград онлайн», претензии были связаны с переводом зарплатных счетов сотрудников МЧС из одного банка в другой.

Ни сам Любавин, ни пресс-служба МЧС не комментировали публикацию видео. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что в отношении начальника волгоградского МЧС назначена проверка.