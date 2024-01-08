Еврокомиссия призвала Google и Meta продвигать материалы независимых СМИ из Беларуси и России

Европейская комиссия призвала Google, Meta и другие крупные технологические компании помочь независимым медиа из Беларуси и России, продвигая их материалы выше в новостных лентах и агрегаторах, чем публикации проправительственных изданий. Об этом пишет The Financial Times.

Как сообщает газета, в Еврокомиссию обратились белорусские журналисты, покинувшие страну из-за критики режима Александра Лукашенко. Они заявили, что их публикации не достигает аудитории из-за алгоритмов крупных технологических компаний.

По словам журналистов, алгоритмы ошибочно учитывают цензурные ограничения властей Беларуси, а также не индексируют материалы на белорусском языке и не ограничивают пропаганду режима Лукашенко.

«Борьба с дезинформацией и продвижение свободы СМИ — две стороны одной медали. И мы хотим, чтобы крупные технологические компании занимались и первым, и вторым», — заявила The Financial Times зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова. По ее словам, это означает видимость в интернете достоверной информации, а не пропаганды Минска и Кремля.

По данным The Financial Times Йоурова провела по этому вопросу несколько встреч с представителями Google. Так, в мае 2023 года она обсуждала с директором Google Сундаром Пичаи невозможность российских независимых СМИ монетизировать видео, опубликованные на YouTube.

В Google заявили газете, что «прилагают все усилия для создания и обеспечения соблюдения наших правил так, чтобы не принимать во внимание политические взгляды». В Meta призывы Еврокомиссии не комментировали.

Депутат Европарламента от Литвы Юозас Олекас, который занимается связями Евросоюза с Беларусью, сообщил The Financial Times, что крупные технологические компании до сих пор «не проявили желания или интереса к решению проблемы». По его словам, материалы заблокированных в Беларуси СМИ рассматриваются алгоритмами Google как неработающие ссылки» и понижаются в поисковой выдаче.

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