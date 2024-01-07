В Ростовской области найден мертвым журналист Александр Рыбин

Журналист и постоянный автор онлайн-журнала «Рабкор» Александр Рыбин был найден мертвым в Ростовской области. Об этом редакции журнала сообщили друг и мать Рыбина.

По их словам, тело журналиста нашли около трассы в районе города Шахты. Причина смерти устанавливается.

Александр Рыбин — этнограф, путешественник, журналист и политический обозреватель, сотрудничавший с различными российскими изданиями. Регулярно появлялся в эфирах «Рабкора», посвященных политической ситуации в России и других странах.