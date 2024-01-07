Politico: Пентагон три дня не сообщал Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина 

Пентагон в течение трех дней не сообщал президенту США Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина, пишет Politico со ссылкой на трех американских чиновников.

Согласно пресс-релизу Пентагона, опубликованному 5 января, 70-летний министр был госпитализирован вечером 1 января из-за «осложнений после плановой медицинской процедуры». Как утверждают собеседники издания, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан узнал о госпитализации Остина только 4 января. Тогда же он сообщил об этом Байдену.

При этом источники Politico считают маловероятным, что Остин мог напрямую передать президенту сообщение о своей госпитализации. «Если Джейк не знал, то и президент не знал», — добавил один из чиновников.

Собеседники издания также заявили, что новость о госпитализации Остина стала шоком для всех сотрудников администрации президента. В то же время сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы предоставить эту информацию, пишет Politico.

По данным издания, представители Пентагона уведомили конгресс США о состоянии Остина примерно за 15 минут до официального заявления. На следующий день Пентагон опубликовал комментарий Остина, в котором он сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться к работе. Министр также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем.

По данным NBC, Остин четыре дня находился в отделении интенсивной терапии. Других подробностей о состоянии здоровья министра телеканал не сообщил.