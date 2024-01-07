Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу следует создать единую армию

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью изданию La Stampa, что страны Евросоюза должны создать единую армию.

«Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы. И это фундаментальное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику», — заявил Таяни.

Он пояснил, что в мире, где действуют такие крупные политические игроки, как США, Китай, Индия и Россия, и где обостряются политические кризисы на Ближнем Востоке и в Индийско-Тихоокеанском регионе, «граждан Италии, Германии, Франции или Словении может защитить только уже существующая структура, а именно Евросоюз».

«Поэтому общая армия должна стать конкретным фактом», — резюмировал министр, подчеркнув, что этот вопрос больше нельзя откладывать.

При этом Таяни признал, что против подобной реформы выступят многие страны ЕС, однако, по его мнению, без единой армии европейские государства так и останутся «беспомощными воробьями в мире, в котором летают орлы».

В то же время министр, отвечая на вопрос журналистов о готовности ЕС к войне, подчеркнул, что общие вооруженные силы необходимы для «поддержания мира, наблюдения и сдерживания».

Идея создания единой армии ЕС неоднократно высказывалась различными европейскими чиновниками и политиками. Например, в 2021 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны общие силы быстрого реагирования. Соответствующее заявление Боррель сделал на фоне вывода американских войск из Афганистана. Также тему создания собственных вооруженных сил Боррель затронул вскоре после вторжения российских войск в Украину.