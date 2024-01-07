Армия обороны Израиля объявила о завершении «демонтажа структур» ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные завершили «демонтаж военных структур» ХАМАС в северной части сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, подводя итоги трех месяцев боевых действий.

Как пояснил Хагари, «демонтаж структур» группировки включает в себя пять задач: «ликвидацию» командиров, наземную борьбу с боевиками, сбор разведданных, уничтожение ракет, оружия и мест их производства, а также уничтожение подземных тоннелей.

По словам военного, все эти цели в той или иной степени были достигнуты на севере сектора Газа. Теперь израильские военные сосредоточены на ведении боевых действий в центральной и южной частях сектора.

При этом Хагари добавил, что ЦАХАЛ будет выполнять поставленные задачи иначе: «Мы будем делать это по-другому, основательно, основываясь на уроках, которые мы извлекли в ходе боевых действий к настоящему моменту».

Боевики движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и взяв в заложники еще 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ начала наносить авиаудары по сектору Газа, а затем вошла на палестинскую территорию, начав наземную операцию. По данным палестинской стороны, в секторе Газа с начала войны погибли более 22 тысяч человек.

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Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку