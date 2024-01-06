Число погибших в результате землетрясения в Японии превысило 100 человек

По крайней мере 126 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января в Японии, сообщает телеканал NHK.

Землетрясение магнитудой 7,6 привело к сильным разрушениям на полуострове Ното в префектуре Исикава и в прилегающих районах центральной Японии.

Наибольшее число погибших — 69 человек — зафиксировано в городе Вадзима.

Еще как минимум 516 человек по всей префектуре Исикава получили серьезные ранения.

Более 200 человек числятся пропавшими без вести, добавляет агентство Kyodo.

После землетрясения в регионе объявляли угрозу цунами. Предупреждение было отменено утром 2 января.

На полуострове Ното до сих пор продолжаются повторные подземные толчки. Последний из них в субботу 6 января достигал магнитуды 5,3.

Власти временно эвакуировали из префектуры более 30 тысяч человек.

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