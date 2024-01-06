Актер Кристиан Оливер погиб вместе с двумя дочерьми в авиакатастрофе на Карибах

Немецкий актер Кристиан Оливер (настоящее имя — Кристиан Клепсер) погиб в авиакатастрофе в Карибском море, сообщила полиция Сент-Винсента и Гренадин.

По данным правоохранительных органов, 4 января небольшой легкомоторный самолет, следовавший с острова Бекия в Сент-Люсию, упал в воду в одной морской миле к западу от Малого Невиса.

На борту находились четыре человека: 51-летний актер, его дочери 12-летняя Анник и 10-летняя Мадита, а также пилот Роберт Сакс. Все они погибли.

В полиции добавили, что у самолета возникли неполадки сразу после взлета.

Кристиан Оливер известен по ролям в фильмах «Операция «Валькирия»», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик», а также сериалам «Спецотряд «Кобра», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».