Осужденный за убийство паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел на свободу

Бывший спортсмен-паралимпиец Оскар Писториус, которого приговорили в ЮАР к 13 годам лишения свободы за убийство своей подруги Ревы Стенкамп, вышел из тюрьмы условно-досрочно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на департамент исправительных учреждений страны.

Писториус будет находиться под надзором до истечения срока приговора в 2029 году. Ему запрещено употреблять алкогольные напитки, а для поездок и трудоустройства необходимо будет получать разрешение. Спортсмен также обязан посещать программы по борьбе с гендерным насилием и по управлению гневом.

Предполагается, что Писториус будет жить в доме своего дяди в Уотерклуфе — престижном пригороде столицы ЮАР Претории.

Решение об условно-досрочном освобождении Писториуса было принято в ноябре 2023 года. Мать Ревы Стенкамп Джун не стала выступать против досрочного освобождения бывшего спортсмена, но высказала сомнение в том, что за проведенное в заключении время Писториус смог разобраться с «огромными проблемами с гневом».

Оскар Писториус убил Реву Стенкамп утром 14 февраля 2013 года, застрелив ее через дверь ванной в своем доме в Претории. Он выстрелил в девушку четыре раза. Спортсмен утверждал, что принял ее за грабителя. Обвинение заявляло, что убийство носило умышленный характер, отмечая, что Писториус и ранее демонстрировал склонность к немотивированной агрессии.

В 2014 году Писториуса приговорили к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Однако приговор дважды пересматривался, в результате Писториусу назначили 13 лет лишения свободы.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр в беге. В 2012 году он стал первым участником Олимпиады с ампутированными конечностями.