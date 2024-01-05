КНДР выпустила около 200 снарядов недалеко от границы с Южной Кореей. Сеул приказал жителям южнокорейского острова в Желтом море эвакуироваться

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что утром 5 января военные КНДР выпустили около 200 артиллерийских снарядов недалеко от южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Об этом сообщает CNN.

Агентство «Ренхап» уточняет, что снаряды упали в буферную зону у северной разграничительной линии в Желтом море — фактической морской границе двух стран.

В результате обстрела, по данным Сеула, никто не пострадал. Южнокорейские военные назвали действия КНДР «провокацией» и призвали Пхеньян немедленно прекратить их.

В ответ на действия Северной Кореи южнокорейские военные планирует провести учения со стрельбой на приграничных островах в Желтом море.

«Ренхап» также пишет, что Сеул приказал гражданским лицам на острове Ёнпхёндо эвакуироваться в убежища «на фоне явных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи».

Власти КНДР заявления Южной Кореи пока не комментировали.

В сентябре 2018 года КНДР и Южная Корея договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские и полевые учения рядом с демилитаризованной зоной на границе двух стран, а также полеты военных самолетов рядом с ней. Соглашение между странами предполагало создание буферной зоны в Желтом море, в которой не будут проводиться военно-морские учения.

В ноябре 2023 года Северная Корея расторгла это соглашение, обвинив Сеул в «провокационных маневрах».