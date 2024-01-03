На войне в Украине погиб бывший глава УМВД по Екатеринбургу, осужденный за взятку и хранение оружия

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, которого в 2022 году приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о взятке и незаконном хранении оружия, погиб на войне в Украине, сообщают «Коммерсант» и Itʼs My City со ссылкой на его адвоката Ольгу Кезик.

По ее словам, Трифонов долго добивался заключения контракта с Минобороны, а уехать на войну у него получилось в конце 2023 года. При этом адвокат добавила, что пока не получила официальных документов, подтверждающих освобождение Трифонова.

«Он желал доказать родине, что он этого не совершал. Он говорил мне: „Ольга Вячеславовна, ты борешься в судах, а я пойду вот туда. Вместе победим“. К сожалению, вышло так. Была написана не одна жалоба, что его не берут в зону », — сказала Itʼs My City Кезик.

В комментарии «Коммерсанту» адвокат добавила, что Трифонов погиб вскоре после отправки на войну. Об этом его супруге стало известно 2 января.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, после чего до 2019 года руководил ГУ МВД по Карачаево-Черкесии. В августе 2022 году Трифонова признали виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки за возбуждение уголовного дела о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». В марте 2023 года приговор смягчили, а срок уменьшили на два месяца — до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Кезик сообщила, что семья Трифонова намерена доказывать его непричастность к преступлению, за которое он был осужден. Рассмотрение кассационной жалобы запланировано на 10 января.