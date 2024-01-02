Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщает NHK, который ведет трансляцию из аэропорта.

Все 367 пассажиров и членов экипажа эвакуированы с горящего лайнера, сообщает AFP.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на пожарную службу, пассажирский самолет JAL, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. В береговой охране сообщили, что не знают, в каком состоянии находятся пять членов экипажа на борту самолета охраны.

На борту самолета JAL находились более 300 пассажиров, сообщили Reuters в авиакомпании. Самолет выполнял рейс из аэропорта Титосе на острове Хоккайдо в Токио.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило, что проводит расследование.

В посольстве РФ в Токио сообщили ТАСС, что не получали информации о том, что среди пассажиров самолета находились россияне.