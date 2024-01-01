В Японии произошло мощное землетрясение. Повреждены более 100 зданий

На побережье центральной Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, сообщает Kyodo News. По японской национальной шкале землетрясение было оценено в максимальные 7 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Исикава на острове Хонсю. Подземные толчки ощущались в Токио.

После землетрясения и серии афтершоков в префектурах Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата объявили угрозу сильного цунами. Метеорологическое агентство страны предупредило о волнах высотой до пяти метров. Некоторые районы уже накрыло цунами с высотой волны 1,2 метра. NHK сообщила, что волны высотой до 5 метров достигли полуострова Ното.

Власти Японии начали эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Обновление. При землетрясении в Японии не менее трех человек получили травмы, пишет Kyodo News. Более сотни зданий были повреждены. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что в городе Вадзима (префектура Исикава) обрушились шесть домов. Под завалами могут находиться люди.

Разрушенный дом в городе Вадзима, префектура Исикава Kyodo / Reuters / Scanpix / LETA

Трещины на асфальте после землетрясения. Вадзима, префектура Исикава Kyodo / Reuters / Scanpix / LETA

Поселок Сика, префектура Исикава Kyodo / Reuters / Scanpix / LETA

Посетители магазина в городе Канадзава во время землетрясения @hsu.tw / Reuters / Scanpix / LETA

После землетрясения власти Исикавы сообщили, что в некоторых районах префектуры обрушились дома. Около 32 500 домов остались без электричества. Компания East Japan Railway сообщила, что движение скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику приостановлено. На атомных электростанциях, расположенных вдоль Японского моря, нарушений после землетрясения не выявлено. Сообщается о пожаре в городе Вадзима (префектура Исикава).

Угроза цунами также была объявлена во Владивостоке и Находке. Об угрозе цунами также заявило управление МЧС по Сахалину, но вскоре это сообщение оказалось недоступно на сайте ведомства. В министерстве заявили РБК, что система оповещения не запускалась, эвакуация не проводится, угрозы для населения нет.

В мэрии Находки позже заявили, что волна цунами в городе прошла практически незаметно. В администрации Владивостока также заявили, что не зарегистрировали опасных волн в районе города.