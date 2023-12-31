Путин выступил с новогодним обращением. В Кремле заявили, что он его не перезаписывал

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперёд, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой», — заявил президент РФ в начале обращения, стоя на фоне Кремля в Москве.

«Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и в праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — сказал Путин

Президент РФ также обратился к российским военным, «ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость». «Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством», — заявил президент России. Он отметил, что военных поддерживает «весь народ» страны.

Владимир Путин добавил, что в мире нет силы, которая могла бы разобщить россиян и остановить развитие России. «Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — сказал он в новогоднем обращении.

Он добавил, что многонациональный народ России — «одна страна, одна большая семья». «Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы — вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои. С новым 2024 годом», — сказал Путин.

РИА Новости пишет, что перед обращением Путина несколько телеграм-каналов (какие именно, не уточняется), сообщили, что президент РФ якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицает: «Нет. Это не так. Это неправда».

Россия второй год ведет полномасштабную войну в Украине. За два дня до Нового года, 29 декабря, российские войска нанесли массированный удар по городам Украины, в том числе по Киеву, где, по последним данным, погибли 23 человека. 31 декабря российские военные также продолжали наносить ракетные удары по Украине.

Предыдущее новогоднее обращение, показанное 31 декабря 2022 года, Путин записал в окружении военнослужащих в штабе Южного военного округа России.