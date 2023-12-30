Журналиста Павла Лобкова избили в районе Патриарших прудов в Москве. Об этом он сам написал в фейсбуке.

Журналист не привел подробностей инцидента, но из его краткого комментария можно предположить, что нападение могло быть гомофобным. Павел Лобков — открытый гей.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя „пидора“, избитого во дворе на Патриках», — написал журналист.

Лобков не уточнил, обращался ли он в полицию.