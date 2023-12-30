В России по обвинению в госизмене впервые осудили школьника
В Адыгее местного жителя Кевина Лика, которому весной 2023 года исполнилось 18 лет, осудили по статье о государственной измене. Как пишет «Русская служба Би-би-си», это первый такой приговор в отношении школьника.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В сообщении пресс-службы суда говорится, что Лик с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части. Фотографии он по е-мэйлу отправлял «представителю иностранного государства». Мотивами его действий, по версии суда, были «несогласие с политическим курсом» России и проведением «специальной военной операции».
Лик получил четыре года колонии общего режима — это в три раза ниже минимального срока, который предусматривает статья о госизмене. Такой приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств — возраста на момент совершения преступления, сотрудничества со следствием, признания вины и «множественные победы на различных олимпиадах».
Лик за последние годы как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку. В начале 2021 года он также был призером олимпиады по истории. На сайте Адыгейского университета говорится, что в конце 2021 и в конце 2022 Лик учился в 17-й школе «социального развития и успеха» (официальное название школы). Во время 2022/2023 учебного года он, будучи десятиклассником, победил в «Евразийской лингвистической олимпиаде». Он также зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», дающей преимущества при поступлении в МГУ.
Уголовная ответственность по статье о госизмене в России начинается с 16 лет.