В России по обвинению в госизмене впервые осудили школьника

В Адыгее местного жителя Кевина Лика, которому весной 2023 года исполнилось 18 лет, осудили по статье о государственной измене. Как пишет «Русская служба Би-би-си», это первый такой приговор в отношении школьника.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В сообщении пресс-службы суда говорится, что Лик с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части. Фотографии он по е-мэйлу отправлял «представителю иностранного государства». Мотивами его действий, по версии суда, были «несогласие с политическим курсом» России и проведением «специальной военной операции».

Лик получил четыре года колонии общего режима — это в три раза ниже минимального срока, который предусматривает статья о госизмене. Такой приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств — возраста на момент совершения преступления, сотрудничества со следствием, признания вины и «множественные победы на различных олимпиадах».

Уголовная ответственность по статье о госизмене в России начинается с 16 лет.