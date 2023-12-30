Умер публицист и бывший ведущий «Однако» Максим Соколов

Умер публицист Максим Соколов, сообщила во «ВКонтакте» его жена Светлана.

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Соколову было 64 года. По словам жены, он умер «внезапно», причины его смерти уточняются.

Соколов в 1990-е много лет сотрудничал с «Коммерсантом» и тогда же получил известность как один из основоположников нового стиля российской журналистике. Также его материалы выходили в «Независимой газете», «Известиях», на «Радио Свобода», в «Огоньке» и многих других изданиях.

С 2001 по 2003 год Соколов вел программу «Однако» на первом канале.

В последние годы Соколов сотрудничал с прокремлевскими СМИ — РИА Новости, «Комсомольской правдой», RT, изданием «Взгляд».