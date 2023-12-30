Россия отказалась давать Польше объяснения из-за ракеты, залетевшей в воздушное пространство страны

Россия не будет давать объяснений Польше из-за ракеты, залетевшей в воздушное пространство этой страны, пока «не будет предъявлено конкретных доказательств». Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные. Данная ситуация очень напоминает в ноябре прошлого года, когда на территории Польши упала ракета и погибли два человека. Тогда российскую сторону тоже пытались обвинить в этом инциденте. Позже оказалось, что ракета была выстрелена украинскими военными.

Утром 29 декабря власти Польши сообщили, что в воздушное пространство страны влетел неопознанный объект. Позже глава польского генштаба Веслав Кукула заявил, что «все указывает на то», что это была российская ракета. По данным польских властей, ракета залетела вглубь территории страны на 40 километров и находилась в воздушном пространстве Польши три минуты. После изменения курса она вернулась в небо Украины и там была сбита ПВО.

МИД Польши вечером 29 декабря вручил Ордашу ноту с требованием предоставить объяснения в связи с произошедшим. После этого в ведомстве пообещали «более жесткую реакцию» в случае повторения таких инцидентов.