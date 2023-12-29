В США досрочно вышла из тюрьмы Джипси Бланчард. Ее осудили за организацию убийства матери, которая годами выдумывала ей болезни и заставляла передвигаться в инвалидной коляске

В американском штате Миссури условно-досрочно вышла из тюрьмы 32-летняя Джипси Бланчард. В 2016 году ее приговорили к 10 годам лишения свободы из-за того, что она убедила своего парня, с которым познакомилась в интернете, убить ее мать, которая приписывала ей многочисленные заболевания. Об этом сообщает Associated Press.

Информацию об освобождении Бланчард подтвердила представитель Департамента исправительных учреждений штата Миссури Карен Пойман. По ее словам, Бланчард получила условно-досрочное освобождение после того, как отбыла 85% срока.

Мать Бланчард Ди-Ди почти сразу после рождения дочери решила, что у Джипси серьезные проблемы со здоровьем. Врачам она говорила, что у ее ребенка хромосомные нарушения, астма, эпилепсия, проблемы со зрением, мышечная дистрофия, а затем выдумывала другие заболевания. Она также считала, что ее дочь не может передвигаться без инвалидного кресла и должна питаться только через трубочку. Ди-Ди Бланчард говорила врачам, что медицинская карта дочери пропала во время урагана, а к тем медикам, которые подозревали ее во вранье, она переставала ходить. По требованию матери Джипси проводили ненужные медицинские процедуры. Благодаря обману, Бланчард получали благотворительные пожертвования, поездку в Диснейленд и дом.

Уже после убийства Ди-Ди Бланчард адвокат ее дочери будет утверждать, что у женщины был делегированный синдром Мюнхгаузена. Это заболевание предполагает, что пациент придумывает или провоцирует болезни ради того, чтобы получить внимание и сочувствие. Делегированный синдром предполагает, что болезни придумывают кому-то другому.

Адвокат Джипси также рассказывал, что с годами насилие становилось более серьезным. По его словам, однажды Ди-Ди Бланчард избила дочь и приковала ее к кровати. Постепенно, как отмечает AP, Джипси начала понимать, что у нее нет тех болезней, которые ей приписывает мать.

На одном из сайтов знакомств она встретила Ника Годжона. Они общались в течение двух лет. Как писал Buzzfeed, они вместе выдумывали фантазии, многие из которых были связаны с садомазохимом. Вскоре после знакомства Джипси сказала Годжону, что хочет убить свою мать.

В 2015 году Годжон убил мать Джипси. Как утверждало следствие, он нанес Ди-Ди многочисленные удары ножом. Через некоторое время их задержали. «Я хотела освободиться от ее власти. Я уговорила его на это», — рассказывала Джипси на суде над Годжоном.

Сама Джипси заключила сделку с прокуратурой, ее признали виновной в убийстве второй степени и приговорили к 10 годам тюрьмы. Изначально ее обвиняли в убийстве первой степени, что могло грозить Джипси пожизненным сроком. Годжону назначили пожизненное заключение. Адвокат Годжона Дьюэйн Перри утверждал, что у его подзащитного аутизм, а девушка им манипулировала, так как он был «одержим ею».

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