Москвича, испортившего подписной лист за Путина, арестовали на 15 суток по статье о хулиганстве

Люблинский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве жителю Москвы Емельяну Халмакшинову, испортившему подписной лист за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщает Sotavision. Об этом также свидетельствует постановление на сайте суда.

В решении суда говорится, что 26 декабря Халмакшинов подошел к стойке волонтеров, собирающих подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты в торговом центре «Бум» на востоке Москвы. Он сказал, что тоже хочет поставить подпись, после чего перечеркнул весь лист с подписями других людей и снял это на телефон, «выражая свое недовольство сбором».

Затем Халмакшинов потребовал новый подписной лист, а когда ему отказали, «продолжил нарушать общественный порядок, оскорбительно приставая к гражданам», которые в этот момент подошли подписаться, и «вырывая у них из рук ручки». Волонтеры вызвали охранников, но Халмакшинов ушел.

Его задержали вечером у дома. Sotavision со слов самого Халмакшинова пишет, что силовики нашли в его телефоне информацию о том, что он входил в инициативную группу Екатерины Дунцовой.

Халмакшинов рассказал, что его отвезли в ОВД «Марьина роща», а утром к нему пришел полицейский и начал угрожать отправкой на войну, если он не разблокирует телефон.

В решении суда говорится, что Халмакшинов состоял в чате под названием «Эмоционариум» с «критикой действующей власти», в котором он и написал об испорченном подписном листе. На заседании Халмакшинов вначале вину не признал и пояснил, что внес чужие данные, поскольку «боялся преследования со стороны властей», а линия по всему листу у него получилась, потому что «дрогнула рука». Однако затем он сказал, что согласен с протоколом и считает свое участие в чате «Эмоционариум» ошибкой.

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