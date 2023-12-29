Новым художественным руководителем Воронежского камерного театра назначен народный артист России Сергей Карпов. Об этом сообщило региональное министерство культуры.

«Сегодня представили коллективу театра их нового руководителя, который, на самом деле, в представлениях не нуждается. Сергей Карпов — народный артист РФ с большим управленческим опытом. У нас нет сомнений, что театр доверили профессионалу с правильной жизненной позицией», — заявила министр культуры Воронежской области Мария Мазур.

22 ноября воронежский Минкульт объявил об увольнении создателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова с поста художественного руководителя.

Государственный телеканал «Вести Воронеж» утверждал, что Бычкова уволили из-за его антивоенной позиции. Источник канала говорил, что театр не поддерживал «участников и членов их семей льготными билетами». Это фактически признала Мазур, которая заявила, что Бычков «фактически высказался против политики РФ, за счет которой работал более 20 лет», и с тех пор «не нашел в себе сил извиниться».

«Он жил в мире без СВО», — говорила Мазур.

После увольнения Бычкова из театра ушли три актрисы. Кроме того, сотрудники Воронежского камерного театра написали обращение к властям региона, Минкульту России и администрации президента с просьбой вернуть его на работу.

В феврале 2022 года Михаил Бычков подписал письмо деятелей культуры, которые потребовали остановить боевые действия в Украине.

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