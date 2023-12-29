Минкульт Воронежской области назначил нового худрука Воронежского камерного театра — «профессионала с правильной жизненной позицией». Создателя театра уволили за то, что он жил «в мире без СВО»
Новым художественным руководителем Воронежского камерного театра назначен народный артист России Сергей Карпов. Об этом сообщило региональное министерство культуры.
«Сегодня представили коллективу театра их нового руководителя, который, на самом деле, в представлениях не нуждается. Сергей Карпов — народный артист РФ с большим управленческим опытом. У нас нет сомнений, что театр доверили профессионалу с правильной жизненной позицией», — заявила министр культуры Воронежской области Мария Мазур.
22 ноября воронежский Минкульт объявил об увольнении создателя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова с поста художественного руководителя.
Государственный телеканал «Вести Воронеж» утверждал, что Бычкова уволили из-за его антивоенной позиции. Источник канала говорил, что театр не поддерживал «участников СВО и членов их семей льготными билетами». Это фактически признала Мазур, которая заявила, что Бычков «фактически высказался против политики РФ, за счет которой работал более 20 лет», и с тех пор «не нашел в себе сил извиниться».
«Он жил в мире без СВО», — говорила Мазур.
После увольнения Бычкова из театра ушли три актрисы. Кроме того, сотрудники Воронежского камерного театра написали обращение к властям региона, Минкульту России и администрации президента с просьбой вернуть его на работу.
В феврале 2022 года Михаил Бычков подписал письмо деятелей культуры, которые потребовали остановить боевые действия в Украине.