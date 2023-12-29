Bloomberg: внучка основателя LʼOreal стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов

Внучка основателя LʼOreal, заместитель председателя совета директоров французской косметической компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, 28 декабря ее состояние выросло до 100,2 миллиарда долларов. Это произошло на фоне рекордной стоимости акций LʼOreal.

Бетанкур-Майерс вместе с семьей владеет 33% акций компании.

Bloomberg отмечает, что состояние Беттанкур-Майерс все еще значительно меньше по сравнению с ее соотечественником, руководителем группы LVMH Бернаром Арно. Его состояние Bloomberg оценивает в 179,4 миллиарда долларов.

Косметическая компания LʼOreal была основана в 1909 году Эженом Шюлле. Беттанкур-Майерс разбогатела после смерти матери, Лилианы Бетанкур, от которой ей перешло в наследство 33% LʼOreal. Уже в 2018 году Франсуаза и ее семья заняли 18-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с 42,2 миллиарда долларов. Тогда же компания продемонстрировала лучший рост продаж более чем за десять лет, в результате к 2019 году Бетанкур-Майерс увеличила свое состояние на 7,1 миллиарда.

В 2023 году Forbes оценивает состояние Бетанкур-Майерс в 99,9 миллиарда долларов.