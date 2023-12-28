В Латвии заблокировали доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом». Об этом сообщил председатель организации Ивар Аболиньш.

По его словам, заблокирован также будет доступ к сервису «Яндекс.Музыка», так как там предоставляется бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, «создаваемому в России подсанкционными лицами».

Delfi напоминает, что 7 апреля 2022 года NEPLP принял решение ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркалам. Совет посчитал, что на главной странице «Яндекса» распространяется «искаженная и ложная информация» о событиях в мире, в том числе о войне в Украине. В NEPLP посчитали, что такая информация в латвийском информационном пространстве может создавать ложное представление о событиях в мире.

В марте 2022 года Латвия аннулировала лицензию компании Yandex Taxi B.V. и заблокировала приложение Yandex Go. Автотранспортная дирекция страны объясняла это решение тем, что приложение Yandex Go обменивается данными с серверами, расположенными в России. В ведомстве посчитали, что таким образом данные жителей Латвии и иностранцев, пользующихся приложением, могут оказаться в распоряжении России.

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