Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор. Его называют отцом евро и архитектором современного Евросоюза

Умер бывший глава Европейской комиссии Жак Делор. О его смерти агентству AFP сообщила его дочь Мартина Обри.

По ее словам, Делор умер во сне в своем доме в Париже. Ему было 98 лет.

Nathalie Koulischer / Reuters / Scanpix / LETA

Западные СМИ называют Делора «отцом евро» и «архитектором современного Евросоюза». На протяжении своей политической карьеры он занимал различные должности, в частности, был советником премьер-министра Франции Шабан-Дельмаса и депутатом Европарламента от Социалистической партии.

В период с 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра финансов в правительстве президента Франции Франсуа Миттерана, а в 1985-м возглавил Европейскую комиссию.

Делор возглавлял Еврокомиссию три срока — до 1995 года. Это десятилетие стало периодом укрепления внутренней интеграции стран ЕС. В частности, было завершено создание общего рыночного пространства, заключены Шенгенские соглашения, принята программа студенческих обменов «Эразмус», а также учреждена единая европейская валюта — евро.

Покинув свой пост в 1995 году, Делор отказался баллотироваться на пост президента Франции, несмотря на большое преимущество в опросах перед потенциальными соперниками. Свое решение Делор объяснял стремлением оставаться независимым. «Я ни о чем не жалею, но и не говорю, что был прав», — цитирует слова политика France 24.

Соболезнования в связи со смертью Делора выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Его преданность делу, его идеалы и его честность всегда будут вдохновлять нас», — написал Макрон, назвав Делора «неутомимым строителем нашей Европы».

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Делора «провидцем, который сделал нашу Европу сильнее». «Дело его жизни — единый, динамичный и процветающий Европейский союз. Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу», — написала она.